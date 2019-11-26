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    На Набережному шосе сталася серйозна аварія: зіткнулися чотири автівки (фото, відео)

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    Всі автомобілі отримали серйозні пошкодження - На Набережному шосе сталася серйозна аварія: зіткнулися чотири автівки (фото, відео)
    Всі автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Через ДТП було перекрито дві смуги руху

    В ніч на вівторок, 26 листопада, на Набережному шосе в Києві сталася аварія за участі чотирьох автомобілів. В результаті зіткнення перекритими виявилися дві смуги в напрямку моста Метро.

    Аварія трапилася близько 21:45. Про це повідомляє Інформатор.

    Зіткнулися чотири автомобілі - Toyota, Mitsubishi, Mercedes і ВАЗ. За попередньою інформацією, яку повідомили поліцейські, причиною ДТП стало недотримання безпечної дистанції.

    Незважаючи на серйозні пошкодження, які отримали всі автомобілі, ніхто з учасників ДТП не постраждав.

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    На Набережному шосе сталася серйозна аварія: зіткнулися чотири автівки (фото, відео)
    На Набережному шосе сталася серйозна аварія: зіткнулися чотири автівки (фото, відео)
    На Набережному шосе сталася серйозна аварія: зіткнулися чотири автівки (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працювали патрульні поліцейські.

    Через дві години після аварії всі автомобілі прибрали, рух повністю відновили.

    Як повідомлялося, на Теремках Lanos збив чоловіка на пішохідному переході.

    Національна поліція України ДТП Київ ПДР автомобіль
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