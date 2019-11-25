Радник Авакова: дані слідства вказують на вину Кулеби в ДТП



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Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в ДТП на Київщині

«За тими даними, які є на сьогоднішній день у слідства, порушив правила якраз Микола Кулеба», - заявив радник глави МВС

Перші дані слідства вказують на вину дитячого омбудсмена Миколи Кулеби у ДТП, яке сталося 24 листопада поблизу селища Чабани на Київщині.

Про це «Радіо НВ» повідомив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.

«За тими даними, які є на сьогоднішній день у слідства, порушив правила якраз Микола Кулеба», - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський висловив підтримку омбудсмену з прав дітей Миколі Кулебі у зв’язку з ДТП, в яку він потрапив зі своїми дітьми в Київській області.

Раніше повідомлялося, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію під Києвом, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Відомо,що Микола Кулеба у повній свідомості, загрози його життю немає, однак його старший син - у важкому стані.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.