Радник Авакова: дані слідства вказують на вину Кулеби в ДТП
«За тими даними, які є на сьогоднішній день у слідства, порушив правила якраз Микола Кулеба», - заявив радник глави МВС
Перші дані слідства вказують на вину дитячого омбудсмена Миколи Кулеби у ДТП, яке сталося 24 листопада поблизу селища Чабани на Київщині.
Про це «Радіо НВ» повідомив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.
«За тими даними, які є на сьогоднішній день у слідства, порушив правила якраз Микола Кулеба», - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський висловив підтримку омбудсмену з прав дітей Миколі Кулебі у зв’язку з ДТП, в яку він потрапив зі своїми дітьми в Київській області.
Раніше повідомлялося, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію під Києвом, перебуває в реанімації у тяжкому стані.
Відомо,що Микола Кулеба у повній свідомості, загрози його життю немає, однак його старший син - у важкому стані.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.