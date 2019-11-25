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    Радник Авакова: дані слідства вказують на вину Кулеби в ДТП

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    <span>Микола Кулеба разом з&nbsp;двома синами потрапив в&nbsp;ДТП&nbsp;на Київщині</span> - Радник Авакова: дані слідства вказують на вину Кулеби в ДТП
    Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в ДТП на Київщині

    «За тими даними, які є на сьогоднішній день у слідства, порушив правила якраз Микола Кулеба», - заявив радник глави МВС

    Перші дані слідства вказують на вину дитячого омбудсмена Миколи Кулеби у ДТП, яке сталося 24 листопада поблизу селища Чабани на Київщині.

    Про це «Радіо НВ» повідомив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.

    «За тими даними, які є на сьогоднішній день у слідства, порушив правила якраз Микола Кулеба», - заявив він.

    Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський висловив підтримку омбудсмену з прав дітей Миколі Кулебі у зв’язку з ДТП, в яку він потрапив зі своїми дітьми в Київській області.

    Раніше повідомлялося, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію під Києвом, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

    Відомо,що Микола Кулеба у повній свідомості, загрози його життю немає, однак його старший син - у важкому стані.

    Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

    МВС ДТП слідство Київщина розслідування радник Микола Кулеба
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