Цифри шокують: за тиждень київські патрульні зловили 235 п’яних водіїв



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Показники драгера демонструють сильний стан алкогольного сп'яніння у водіїв-порушників Фото: Патрульна поліція Києва

З початку року столичні патрульні виявили понад 10 тис. водіїв у стані сп'яніння

У Києві за минулі вихідні патрульні виявили 73 водії у стані сп'яніння, за минулий тиждень — 235, а з початку року - понад 10 тисяч.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Не менш вражають показники драгера, які демонструють сильний стан алкогольного сп'яніння у порушників. «З такими показниками алкоголю людині важко ходити, а не те що керувати транспортним засобом», - зазначили патрульні, оприлюднивши фото показників драгера.

Як відомо, максимально допустимий рівень алкоголю, з яким дозволено керування транспортним засобом, — 0,2 проміле.

Нагадаємо, за минулий тиждень, з 18-го по 24 листопада, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 867 ДТП. У тому числі 45 аварій – з постраждалими. За цей період загинуло четверо людей: водій, пасажир та двоє пішоходів.

Уранці 22 листопада в Києві 19-річна водійка елітного Porsche збила 14 метрів бар’єрів і пішохідних огороджень. У підсумку її авто перекинулося та спалахнуло, а його шматки після зіткнення розлетілися. Згідно з інформацією, яку оприлюднили в мережі, за кермом Porsche була 19-річна Владислава Євтягіна, донька Сергія Євтягіна, який раніше був депутатом Єнакіївської міськради від Партії регіонів. Внаслідок зіткнення з огорожею вона потрапила в лікарню з підозрою на струс мозку. Відповідно до показів драгера, дівчина перебувала у стані легкого сп’яніння.