На Теремках Lanos збив чоловіка на «зебрі» (фото)



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Водій Daewoo не встиг загальмувати, коли пішохід з'явився на переході Фото: Інформатор

Пішохід влетів в лобове скло і впав на асфальт

У понеділок, 25 листопада, біля станції метро «Іподром» автомобіль збив людину. Наїзд на пішохода стався на вулиці Василя Касіяна, коли чоловік переходив дорогу по «зебрі».

Потерпілий отримав множинні травми. Про це повідомляє Інформатор.

Близько 12:10 хлопець переходив дорогу по вулиці Касіяна і потрапив під колеса Lanos. Очевидці кажуть, що він різко вийшов позаду автомобіля, що рухався назустріч Daewoo, і водій не встиг натиснути на гальма.

Чоловік влетів в лобове скло і впав на асфальт. У пішохода серйозний перелом ноги і закрита травма голови. Медики швидкої допомоги доправили його в лікарню.

Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, за минулий тиждень, з 18-го по 24 листопада, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 867 ДТП. У тому числі 45 аварій – з постраждалими. За цей період загинуло четверо людей: водій, пасажир та двоє пішоходів.