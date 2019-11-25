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    На Теремках Lanos збив чоловіка на «зебрі» (фото)

    • Розсилка
    Водій Daewoo не встиг загальмувати, коли пішохід з'явився на переході - На Теремках Lanos збив чоловіка на «зебрі» (фото)
    Водій Daewoo не встиг загальмувати, коли пішохід з'явився на переході
    Фото: Інформатор

    Пішохід влетів в лобове скло і впав на асфальт

    У понеділок, 25 листопада, біля станції метро «Іподром» автомобіль збив людину. Наїзд на пішохода стався на вулиці Василя Касіяна, коли чоловік переходив дорогу по «зебрі».

    Потерпілий отримав множинні травми. Про це повідомляє Інформатор.

    Близько 12:10 хлопець переходив дорогу по вулиці Касіяна і потрапив під колеса Lanos. Очевидці кажуть, що він різко вийшов позаду автомобіля, що рухався назустріч Daewoo, і водій не встиг натиснути на гальма.

    Чоловік влетів в лобове скло і впав на асфальт. У пішохода серйозний перелом ноги і закрита травма голови. Медики швидкої допомоги доправили його в лікарню.

    Деталі аварії встановлюють правоохоронці.

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    На Теремках Lanos збив чоловіка на «зебрі» (фото)
    На Теремках Lanos збив чоловіка на «зебрі» (фото)
    На Теремках Lanos збив чоловіка на «зебрі» (фото)
    На Теремках Lanos збив чоловіка на «зебрі» (фото)
    На Теремках Lanos збив чоловіка на «зебрі» (фото)
    На Теремках Lanos збив чоловіка на «зебрі» (фото)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, за минулий тиждень, з 18-го по 24 листопада, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 867 ДТП. У тому числі 45 аварій – з постраждалими. За цей період загинуло четверо людей: водій, пасажир та двоє пішоходів. 

    Уранці 22 листопада в Києві 19-річна водійка елітного Porsche збила 14 метрів бар’єрів і пішохідних огороджень. У підсумку її авто перекинулося та спалахнуло, а його шматки після зіткнення розлетілися. Згідно з інформацією, яку оприлюднили в мережі, за кермом Porsche була 19-річна Владислава Євтягіна, донька Сергія Євтягіна, який раніше був депутатом Єнакіївської міськради від Партії регіонів. Внаслідок зіткнення з огорожею вона потрапила в лікарню з підозрою на струс мозку. Відповідно до показів драгера, дівчина перебувала у стані легкого сп’яніння. 
    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль чоловік
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