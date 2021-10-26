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    На Оболоні горіла квартира в багатоповерхівці (фото, відео)

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    Пожежа сталась у квартирі на п'ятому поверсі будинку - На Оболоні горіла квартира в багатоповерхівці (фото, відео)
    Пожежа сталась у квартирі на п'ятому поверсі будинку
    Фото: ДСНС

    Причину загоряння у квартирі встановлюватиме слідство

    У вівторок, 26 жовтня, сталась пожежа в житловому будинку на вул. Героїв Дніпра, 57 в Оболонському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 07:28, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці виявили, що в дев’ятиповерховому житловому будинку в одній із квартир на п’ятому поверсі виникла пожежа.

    Пожежу на площі 20 кв. м було ліквідовано о 08:09.

    На місці події було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

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    На Оболоні горіла квартира в багатоповерхівці (фото, відео)
    На Оболоні горіла квартира в багатоповерхівці (фото, відео)
    На Оболоні горіла квартира в багатоповерхівці (фото, відео)
    Фото: ДСНС

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину загоряння встановлюватиме слідство.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    На Оболоні горіла квартира в багатоповерхівці (фото, відео)