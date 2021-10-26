На Оболоні горіла квартира в багатоповерхівці (фото, відео)

Пожежа сталась у квартирі на п'ятому поверсі будинку

Причину загоряння у квартирі встановлюватиме слідство

У вівторок, 26 жовтня, сталась пожежа в житловому будинку на вул. Героїв Дніпра, 57 в Оболонському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 07:28, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці виявили, що в дев’ятиповерховому житловому будинку в одній із квартир на п’ятому поверсі виникла пожежа.

Пожежу на площі 20 кв. м було ліквідовано о 08:09.

На місці події було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину загоряння встановлюватиме слідство.