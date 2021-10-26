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    Події в Україні

    У Чернівцях просто перед обладміністрацією згоріла маршрутка (фото)

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    Транспортний засіб загорівся на вулиці Степана Бандери біля будівлі Чернівецької облдержадміністрації - У Чернівцях просто перед обладміністрацією згоріла маршрутка (фото)
    Транспортний засіб загорівся на вулиці Степана Бандери біля будівлі Чернівецької облдержадміністрації
    фото: Надія Кабрунар / glavcom.ua

    Пожежа почалася у кабіні водія та за лічені хвилини охопила весь салон

    У вівторок вранці, 26 жовтня, у центрі Чернівців згоріла маршрутка. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Зазначається, що транспортний засіб загорівся на вулиці Степана Бандери біля будівлі Чернівецької облдержадміністрації.

    Пожежа почалася у кабіні водія та за лічені хвилини охопила весь салон. Людей із транспорту встигли вивести.

    Причину виникнення пожежі встановлять фахівці.

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    У Чернівцях просто перед обладміністрацією згоріла маршрутка (фото)
    У Чернівцях просто перед обладміністрацією згоріла маршрутка (фото)
    У Чернівцях просто перед обладміністрацією згоріла маршрутка (фото)
    У Чернівцях просто перед обладміністрацією згоріла маршрутка (фото)

    До слова, напередодні з охопленої вогнем квартири на Троєщині рятувальники винесли п’яного чоловіка (фото, відео).

    Також на Київщині під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого.

    Теги: пожежа громадський транспорт місцева влада рятувальники Чернівці
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    У Чернівцях просто перед обладміністрацією згоріла маршрутка (фото)