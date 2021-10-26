У Чернівцях просто перед обладміністрацією згоріла маршрутка (фото)
Пожежа почалася у кабіні водія та за лічені хвилини охопила весь салон
У вівторок вранці, 26 жовтня, у центрі Чернівців згоріла маршрутка. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Зазначається, що транспортний засіб загорівся на вулиці Степана Бандери біля будівлі Чернівецької облдержадміністрації.
Пожежа почалася у кабіні водія та за лічені хвилини охопила весь салон. Людей із транспорту встигли вивести.
Причину виникнення пожежі встановлять фахівці.
До слова, напередодні з охопленої вогнем квартири на Троєщині рятувальники винесли п’яного чоловіка (фото, відео).
Також на Київщині під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого.