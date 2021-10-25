З охопленої вогнем квартири на Троєщині рятувальники винесли п’яного чоловіка (фото, відео)

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується

У понеділок, 25 жовтня, сталася пожежа у квартирі на вул. Миколи Закревського, 35 у Деснянському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 15:18, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники з’ясували, що пожежа виникла в одній із квартир на дев’ятому поверсі 16-поверхового житлового будинку.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували двох осіб: чоловіка, 1969 року народження, у стані алкогольного сп'яніння та жінку, 1937 року народження. За допомогою медичних нош бійці знесли та передали врятованих бригаді швидкої медичної допомоги.

Рятувальники ліквідували пожежу о 15:43.

На місці події працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня столичні вогнеборці двічі виїжджали на ліквідацію пожеж у багатоповерхових будинках, під час однієї з них загинув чоловік.

19 жовтня сталася пожежа в житловому будинку на вул. Харченка, 21 у Дарницькому районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік, який намагався врятувати своїх дітей.