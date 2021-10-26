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    Для гасіння торфовища під Києвом рятувальники вибрали всю воду з озера (фото, відео)

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    Щоб загасити палаючий торф, необхідно тонни води - Для гасіння торфовища під Києвом рятувальники вибрали всю воду з озера (фото, відео)
    Щоб загасити палаючий торф, необхідно тонни води
    Фото: ДСНС

    На Київщині горить 2 га торф'яника

    У селі Раківка Бучанського району рятувальники декілька діб працюють над ліквідацією пожежі на торфовищі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    23 жовтня надійшло повідомлення про займання торфу на площі 2 га. Пожежа розпочалася з випалювання сухої трави та швидко розповсюдилася на прилеглу територію.

    Станом на 25 жовтня було ліквідовано загорання на площі 1,5 га. На місці працює чотири одиниці техніки та 12 чоловік особового складу ДСНС.

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    Для гасіння торфовища під Києвом рятувальники вибрали всю воду з озера (фото, відео)
    Для гасіння торфовища під Києвом рятувальники вибрали всю воду з озера (фото, відео)
    Для гасіння торфовища під Києвом рятувальники вибрали всю воду з озера (фото, відео)
    Для гасіння торфовища під Києвом рятувальники вибрали всю воду з озера (фото, відео)
    Для гасіння торфовища під Києвом рятувальники вибрали всю воду з озера (фото, відео)
    Для гасіння торфовища під Києвом рятувальники вибрали всю воду з озера (фото, відео)

    Пожежні автомобілі з Бучі, Ірпеня, Димера, зливши воду, їдуть на заправку за чотири кілометри на гідрант в село Гаврилівка. Єдине невеличке озерце поруч вже повністю порожнє, оскільки рятувальники тут забирали тонни води для гасіння. Палаючий торф необхідно просочити водою на глибину майже метр, перетворивши його на суцільне болото.

    «Невелике за площею загорання торфу потребує величезних ресурсів, як матеріальних, так і людських. Це сотні літрів пального і важка праця рятувальників в задимленому середовищі. Тож, кожен, у кого з’явиться бажання запалити траву, сміття чи сухостій, нехай добре подумає, чи варто це робити!» – зазначає ДСНС.

    Як повідомлялося, у минулі вихідні на території Київщини рятувальники виявили та ліквідували сім випадків займання торфу.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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    Для гасіння торфовища під Києвом рятувальники вибрали всю воду з озера (фото, відео)