На Оболоні молодик обчистив офіс автосалону та викрав автомобіль (фото)



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Затриманим виявився 37-річний киянин, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв Фото: Нацполіція

Зловмисника на краденому авто та з чужими речами правоохоронці наздогнали у місті Вишгород

Співробітники карного розшуку столичного главку поліції спільно з оперативниками Оболонського управління поліції затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні двох злочинів: пограбуванні автосалону та викраденні автомобіля. Речові докази вилучили, слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, близько 4-ї години зловмисник проник на територію автосалону на проспекті Степана Бандери, де зламав вхідні двері офісного приміщення і поцупив речі.

«Правопорушник забрав ключі, технічні паспорти на автомобілі, ноутбуки та інші цінні речі, які склав у автівку, що перебувала на стоянці біля офісу, та поїхав. Наздогнали і затримали ми зловмисника у місті Вишгород. Ним виявився 37-річний киянин, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв», - розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.