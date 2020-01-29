  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Оболоні молодик обчистив офіс автосалону та викрав автомобіль (фото)

    • Розсилка
    Затриманим виявився 37-річний киянин, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв - На Оболоні молодик обчистив офіс автосалону та викрав автомобіль (фото)
    Затриманим виявився 37-річний киянин, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв
    Фото: Нацполіція

    Зловмисника на краденому авто та з чужими речами правоохоронці наздогнали у місті Вишгород

    Співробітники карного розшуку столичного главку поліції спільно з оперативниками Оболонського управління поліції затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні двох злочинів: пограбуванні автосалону та викраденні автомобіля. Речові докази вилучили, слідчі розпочали кримінальне провадження.   

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, близько 4-ї години зловмисник проник на територію автосалону на проспекті Степана Бандери, де зламав вхідні двері офісного приміщення і поцупив речі.

    «Правопорушник забрав ключі, технічні паспорти на автомобілі, ноутбуки та інші цінні речі, які склав у автівку, що перебувала на стоянці біля офісу, та поїхав. Наздогнали і затримали ми зловмисника у місті Вишгород. Ним виявився 37-річний киянин, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв», - розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Оболоні молодик обчистив офіс автосалону та викрав автомобіль (фото)
    На Оболоні молодик обчистив офіс автосалону та викрав автомобіль (фото)
    На Оболоні молодик обчистив офіс автосалону та викрав автомобіль (фото)
    На Оболоні молодик обчистив офіс автосалону та викрав автомобіль (фото)
    На Оболоні молодик обчистив офіс автосалону та викрав автомобіль (фото)

    Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

    Національна поліція України Київ кримінал викрадення пограбування автомобіль злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ