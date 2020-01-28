  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Брат і сестра за розбійний напад понад десять років проведуть у тюрмі

    • Розсилка
    Брат і сестра за розбійний напад понад десять років проведуть у тюрмі

    Правоохоронці розшукують спільника нападників

    Святошинським районним судом Києва винесено обвинувальний вирок 23-річному чоловіку та його 22-річній сестрі за вчинення розбійного нападу.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Встановлено, що у червні 2017 року обвинувачені разом із ще однією особою прибули до квартири знайомого. Коли той відчинив двері, один з нападників вистрелив потерпілому у живіт з пристрою для відстрілу гумових куль, чим завдав тяжких тілесних ушкоджень та спровокував масивну крововтрату. Проникнувши до квартири, зловмисники заволоділи двома мобільними телефонами», - йдеться в повідомленні.

    Потерпілий від завданого вогнепального поранення помер у лікарні.

    Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений групою осіб із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).

    Вироком Святошинського районного суду раніше судимого за розбій обвинуваченого засуджено до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна, а його сестру - до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

    Матеріали відносно спільника, дії якого призвели до смерті потерпілого, виділені в окреме кримінальне провадження. Наразі він перебуває у розшуку.

    прокуратура Київ суд кримінал зброя смерть напад пограбування кияни злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ