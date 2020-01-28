Брат і сестра за розбійний напад понад десять років проведуть у тюрмі



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Правоохоронці розшукують спільника нападників

Святошинським районним судом Києва винесено обвинувальний вирок 23-річному чоловіку та його 22-річній сестрі за вчинення розбійного нападу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Встановлено, що у червні 2017 року обвинувачені разом із ще однією особою прибули до квартири знайомого. Коли той відчинив двері, один з нападників вистрелив потерпілому у живіт з пристрою для відстрілу гумових куль, чим завдав тяжких тілесних ушкоджень та спровокував масивну крововтрату. Проникнувши до квартири, зловмисники заволоділи двома мобільними телефонами», - йдеться в повідомленні.

Потерпілий від завданого вогнепального поранення помер у лікарні.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений групою осіб із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).

Вироком Святошинського районного суду раніше судимого за розбій обвинуваченого засуджено до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна, а його сестру - до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Матеріали відносно спільника, дії якого призвели до смерті потерпілого, виділені в окреме кримінальне провадження. Наразі він перебуває у розшуку.