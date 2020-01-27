Поліція зловила злодія, що пограбував співачку Maruv у центрі Києва



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Співачка Maruv неодноразово ставала жертвою грабіжників

Грабіжника заарештовано з можливістю внесення застави

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який обікрав машину співачки. Зловмисником виявився громадянин іншої держави. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 630 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Нагадаємо, співачку Maruv (Анна Корсун) обікрали в центрі Києва ввечері 11 січня. За словами співачки, у неї з машини вкрали сумку з документами і новорічними подарунками.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, а оперативники переглянули записи з камер спостереження і поспілкувалися із можливими свідками.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, проведено ряд оперативно-розшукових заходів і слідчих дій. У результаті працівники департаменту карного розшуку Нацполіції спільно із оперативниками київської поліції встановили особу підозрюваного у крадіжці, а відтак затримали його. Це – громадянин іншої держави, 1979 року народження. При проведенні невідкладного обшуку за місцем його проживання вилучено речові докази.

Чоловіку оголошено підозру у вчиненні правопорушення та суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 630 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в кінці березня 2019 року Maruv повідомила, що стала жертвою грабіжників в «Борисполі». У неї вкрали прикраси та розтрощили її валізу.

У квітні того ж року Maruv знову обікрали в аеропорту «Бориспіль».