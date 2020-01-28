У столиці оперативники затримали трійцю «квартирників» із Київщини



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Викрадені речі правоохоронці знайшли в автівці злодіїв Фото: Нацполіція

Ювелірні вироби, ноутбук, мобільні телефони та одяг викрали зловмисники з оселі киянина

Працівники карного розшуку Дніпровського управління поліції та столичного главку затримали «на гарячому» трьох чоловіків. Після скоєння квартирної крадіжки на вулиці Мілютенка грабіжники сіли до автомобіля та намагалися втекти.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зловмисники, пошкодивши замок вхідних дверей квартири, викрали звідти цінні речі господарів.

«Ми затримали правопорушників, коли вони вантажили у транспортний засіб викрадене майно і збиралися залишити місце злочину. Зловмисниками виявилися мешканці Київської області, віком від 28 до 34 років, раніше судимі за аналогічні злочини та розбійний напад», - розповів начальник відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції Олексій Маньковський.

Спільників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час огляду автівки слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції виявила та вилучила ювелірні вироби, ноутбуки, мобільні телефони та одяг.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюється причетність осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці.