На Окружній мотоцикл збив на смерть жінку і втік з місця ДТП

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Фото: Інформатор Місце ДТП на Окружній

Медики 40 хвилин надавали жінці допопомогу, але врятувати життя так і не змогли

У вівторок, 15 травня, пізно ввечері у Києві на Окружній мотоцикліст збив жінку на пішохідному переході. Від отриманих травм жінка померла.

Аварія трапилася приблизно близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами свідків ДТП, мотоцикл їхав по Окружній перед Жулянським мостом в бік Теремків в центральному ряду. На непрацюючому світлофорі жінка переходила дорогу по пішохідному переходу, її не помітив байкер і зачепив. Від місця удару постраждала відлетіла на 15 метрів. Мотоцикліст з місця пригоди зник.

Очевидці одразу ж викликали швидку допомогу і огородили смугу руху знаками аварійної зупинки. Медики, не від'їжджаючи від місця події, близько 40 хвилин надавали жінці першу допомогу, але, на жаль, вона померла.

Поліція шукає свідків даної аварії та водія мотоцикла.

Як повідомлялося, у Києві на проспекті Гагаріна сталася ДТП, яку, за словами водія, спровокував його кіт.