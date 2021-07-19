На Оболоні оперативники затримали «на гарячому» викрадача велосипеда (фото)

Зловмисник викрав велосипед, прикутий до перил на вході в магазин

Для викрадення двоколісного зловмисник скористався спеціальними інструментами

На столичній Оболоні оперативники затримали чоловіка, який біля магазину викрав велосипед. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час відпрацювання території району біля магазину на Оболонському проспекті правоохоронці помітили чоловіка, який підозріло розглядав велосипед, прикутий до перил. Далі він дістав із сумки інструмент, перекусив трос та вже збирався їхати, але його затримали оперативні співробітники поліції.

У ході проведення поверхневого огляду у чоловіка виявили та вилучили предмети, схожі на кастет та ніж, які направили на експертне дослідження.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 44-річний мешканець столиці.

Слідчий Оболонського управління поліції повідомив затриманому про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Оболонський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, у Дарницькому районі Києва 20-річний місцевий мешканець напідпитку побачив на парковці біля супермаркету автомобіль та вирішив покататися.