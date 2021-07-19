На Київщині бізнесмен стріляв у найманого працівника через зарплату

Власник фірми схопив мисливську рушницю та здійснив декілька пострілів у працівника

Між власником фірми та працівником виникла сварка, що завершилася стріляниною

Поліцейські Фастівщини затримали чоловіка, який стріляв із рушниці в найманого працівника. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць у селі Бишів чути постріли. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

Як встановили правоохоронці, до 40-річного власника фірми зі свердління скважин прийшов найманий працівник із вимогою видати заробітну платню, яку роботодавець заборгував.

Між чоловіками виникла сварка. Власник фірми схопив мисливську рушницю та здійснив декілька пострілів у 27-річного працівника.

Поліцейські вилучили зброю як речовий доказ.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Міру запобіжного заходу обере суд. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, 17 липня в Солом’янському районі Києва між двома чоловіками нібито стався конфлікт, під час якого один вистрілив в іншого, поранивши йому ногу.