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    На Київщині бізнесмен стріляв у найманого працівника через зарплату

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    Власник фірми схопив мисливську рушницю та здійснив декілька пострілів у працівника - На Київщині бізнесмен стріляв у найманого працівника через зарплату
    Власник фірми схопив мисливську рушницю та здійснив декілька пострілів у працівника
    Фото: з відкритих джерел

    Між власником фірми та працівником виникла сварка, що завершилася стріляниною

    Поліцейські Фастівщини затримали чоловіка, який стріляв із рушниці в найманого працівника. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць у селі Бишів чути постріли. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

    Як встановили правоохоронці, до 40-річного власника фірми зі свердління скважин прийшов найманий працівник із вимогою видати заробітну платню, яку роботодавець заборгував.

    Між чоловіками виникла сварка. Власник фірми схопив мисливську рушницю та здійснив декілька пострілів у 27-річного працівника.

    Поліцейські вилучили зброю як речовий доказ.

    Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

    Міру запобіжного заходу обере суд. Триває досудове розслідування.

    Як повідомлялося, 17 липня в Солом’янському районі Києва між двома чоловіками нібито стався конфлікт, під час якого один вистрілив в іншого, поранивши йому ногу.

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    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина розслідування стрілянина
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    На Київщині бізнесмен стріляв у найманого працівника через зарплату