У центрі Києва обікрали грецького дипломата

Злодії викрали гаманець з сумки дипломата

На столичному Хрещатику грецького дипломата обікрала невідома особа. У нього викрали гаманець. Про це УНН повідомила старший інспектор відділу моніторингу Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.

«Вчора, близько п’ятої години вечора до нас звернувся грецький дипломат, та повідомив, що в нього невідома особа викрала гаманець з сумки. Наразі внесено у відомості до Єдиного судового реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 (крадіжка)», – заявила Зубрєва.

За наданою інформацією, інцидент стався у четвер, 15 липня. У гаманці дипломата було 500 євро. У поліції не назвали ім'я діяча.

До слова, столичні правоохоронці повідомили про підозру 19-річній уродженці Закарпаття, яка обікрала помічницю аташе США.

Зазначається, що 26 червня потерпіла, яка є службовою особою посольства США в Україні виявила крадіжку особистих речей з власної сумки, про що одразу повідомила у правоохоронні органи.

За оперативного реагування крадійку вдалося затримати. Нею виявилась 19-річна уродженка Закарпатської області.

Також при ній знаходилися частина викрадених напередодні особистих речі потерпілої, зокрема дипломатична картка помічника аташе США, водійське посвідчення та банківські картки, повідомили у прокуратурі.

До слова, на Київщині поліція пов’язала групу «домушників» (фото).