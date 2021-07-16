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    У центрі Києва обікрали грецького дипломата

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    У центрі Києва обікрали грецького дипломата - У центрі Києва обікрали грецького дипломата
    У центрі Києва обікрали грецького дипломата
    Фото з відкритих джерел

    Злодії викрали гаманець з сумки дипломата

    На столичному Хрещатику грецького дипломата обікрала невідома особа. У нього викрали гаманець. Про це УНН повідомила старший інспектор відділу моніторингу Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.

    «Вчора, близько п’ятої години вечора до нас звернувся грецький дипломат, та повідомив, що в нього невідома особа викрала гаманець з сумки. Наразі внесено у відомості до Єдиного судового реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 (крадіжка)», – заявила Зубрєва.

    За наданою інформацією, інцидент стався у четвер, 15 липня. У гаманці дипломата було 500 євро. У поліції не назвали ім'я діяча.

    До слова, столичні правоохоронці повідомили про підозру 19-річній уродженці Закарпаття, яка обікрала помічницю аташе США.

    Зазначається, що 26 червня потерпіла, яка є службовою особою посольства США в Україні виявила крадіжку особистих речей з власної сумки, про що одразу повідомила у правоохоронні органи.

    За оперативного реагування крадійку вдалося затримати. Нею виявилась 19-річна уродженка Закарпатської області.

    Також при ній знаходилися частина викрадених напередодні особистих речі потерпілої, зокрема дипломатична картка помічника аташе США, водійське посвідчення та банківські картки, повідомили у прокуратурі.

    До слова, на Київщині поліція пов’язала групу «домушників» (фото).

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    Теги: Київ кримінал викрадення поліція
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    У центрі Києва обікрали грецького дипломата