У Києві п’яний молодик викрав біля супермаркету автівку, щоб покататися (фото)

За викрадення автівки молодику загрожує до восьми років позбавлення волі

У Києві слідчі оголосили підозру молодику за незаконне заволодіння автомобілем. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Так, під час патрулювання Дарницького району столиці на вулиці Бажана поліцейські помітили автомобіль, який рухався з порушенням правил дорожнього руху та періодично зупинявся. Правоохоронці підійшли до підозрілого автомобіля та помітили на корпусі пошкодження.

У салоні поліцейські виявили молодика, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, при цьому з’ясувалось, що автівка йому не належить.

«Зловмисника затримали на місці у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми встановили, що 20-річний киянин напідпитку побачив на парковці біля супермаркету автомобіль та вирішив покататися. З цією метою він розбив скло водійського сидіння та шляхом з’єднання дротів запустив двигун. Однак не зміг вправно керувати транспортним засобом, чим привернув до себе увагу правоохоронців», – розповів начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок.

Слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості про подію до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та оголосили киянину про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. На час досудового розслідування правопорушник перебуватиме під домашнім арештом.