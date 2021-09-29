На Оболоні проходять безкоштовні спортивні тренування для дітей

Новий спортивний проєкт користується великою популярністю на Оболоні

В Оболонському районі Києва проводять безкоштовні тренування для дітей. Проєкт створив активіст Антон Ващенко, який залучив до цієї програми професійних тренерів та департамент молоді та спорту Київської міської держадміністрації. Про це розповіли в ефірі телеканалу «Київ».

За словами організатора проєкту, ідея створити безкоштовні тренування виникла після закінчення жорсткого карантину, коли тренувальні секції ще не почали свою роботу.

«Тут сенс у тому, що діти займаються безкоштовно і безпосередньо біля свого дому. Тому що зазвичай усі тренування платні та дітей потрібно кудись возити. Тобто у нас основи ЗФП (загальна фізична підготовка) – це початок для того, щоб дитина змогла засвоїти основи та потім сміливо йти займатися в будь-яку секцію», – зазначив Ващенко.

На тренуванні дітей завжди зустрічає професійний тренер, якого вдалося залучити до проєкту. Протягом години всі присутні виконують спортивні вправи, що спрямовані на фізичний та ментальний розвиток дитини. Здебільшого – це естафети та командні змагання, під час яких юні спортсмени вчаться думати, зважати на інших учасників та спрямовувати енергію у правильне русло.

«У нас все ближче до реалій у післястресовій ситуації. Це напрацювання сміливості в дитини, характеру, колективної роботи. Вони навчаються падати, вставати, дружити, не засмучуватися і найголовніше – вірити у себе», – розповів тренер Олег Філоненко.

Тренування користуються великою популярністю на Оболоні. Діти дізнаються про них від сусідів та друзів і кожного разу на заняття приходить все більше дітей. Окрім відсутності оплати, дітям подобається таким чином проводити час з однолітками.

Наразі тренування проходять на спортивному майданчику школи №231. Така можливість з’явилася після того, як Антон Ващенко звернувся за допомогою до департаменту молоді та спорту КМДА, який приєднався до ініціативи.

Згодом проєкт безкоштовних спортивних тренувань буде подаватися на розгляд міської комісії для виділення фінансування. Але навіть зараз без фінансування для подовження цього проєкту вже є все необхідне: зручне місце, зацікавлений тренер, а найголовніше – діти, які хочуть займатися спортом.

Нагадаємо, нещодавно в Києві з’явилася соціально-спортивна школа від фонду «Реал Мадрид».