Зеленський показав, з ким займається вранці спортом (фото)

Компанію Зеленському у вранішніх заняттях спортом складає пес породи самоїд

Президент України Володимир Зеленський показав, з ким проводить свої домашні тренування.

Виявляється, компанію Зеленському у вранішніх заняттях спортом складає чарівний волохатий пес породи самоїд. Президент супроводив фото кумедним підписом: «Хтось тренується, а хтось відпочиває) Добрий ранок Всім!».

Інстаграм Володимира Зеленського

Президент не одноразово наголошував, що здоровий спосіб життя дуже важливий, а невід'ємною його складовою є фізичне навантаження.

Саме тому Зеленський часто займається зі штангою просто вдома. Однак іноді, аби йому не було сумно до нього приходить його домашній улюбленець – білий пес. Цього разу в Instagram Зеленський показав, як пес спостерігав за ним поки він тренується. Ім’я улюбленця президент не назвав.

На початку літа Зеленський опублікував світлину зі спортзалу, де похизувався біцепсами. «У кожного свої «блинчики» на сніданок! Всім гарного дня!!!», – написав Зеленський. Українці неоднозначно сприйняли світлину президента, тож було чимало критики.

До Дня Незалежності України Зеленський одягнув вишиванку та виконав 30 підтягувань на брусі.