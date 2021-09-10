У Києві з’явилася соціально-спортивна школа від фонду «Реал Мадрид» (фото)

Привітати нових вихованців школи приїхали легенди клубу «Реал»

У Києві обдаровані юнаки із соціально незахищених родин тепер отримали більше шансів втілити свої мрії про великий футбол. Сьогодні в Українському колежі ім. В.О. Сухомлинського у Києві відбулося офіційне відкриття нового футбольного поля соціально-спортивної школи Фонду «Реал Мадрид». Про це повідомляє КМДА.

Нова школа запрацювала на базі відразу трьох київських навчальних закладів – загальноосвітніх шкіл № 62 Дарницького району, № 243 Подільського району та Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського № 272 Дніпровського району.

Привітати нових вихованців школи приїхали легенди клубу «Реал» Луїш Фігу, Роберто Карлос, Едвін Конго та Хосе Еміліо Амавіска.

Зіркові гості дали старт матчу між вихованцями українських шкіл фонду, який був присвячений відкриттю нових тренувальних полів.

На відкриття школи завітав і мер Києва Віталій Кличко, який подякував представникам «Реал Мадрид» та українським партнерам Фонду за розвиток важливих для міста соціально-спортивних проєктів.

«Дуже добре, що у 272-й школі відкривається такий проєкт, до якого залучені найкращі зірки, найкращий світовий клуб з футболу. Завдяки цьому наші діти будуть навчатись, переймати досвід, показувати результати і що вкрай важливо – мріяти. Мріяти стати чемпіонами, мріяти досягти в житті та спорті великих успіхів. Для цього є всі умови», – сказав Віталій Кличко, додавши, що при спортивному мері місто також повинне бути спортивним, а діти – здоровими.

Загалом школи Фонду «Реал Мадрид» представлені вже на 12 локаціях у чотирьох регіонах України. У них абсолютно безкоштовно навчаються понад 800 дітей із соціально незахищених родин (сироти, напівсироти, багатодітні матері, матері-одиначки, діти учасників АТО), які забезпечуються харчуванням, спортивним інвентарем та формою. Крім тренувань з футболу та баскетболу, учні шкіл мають можливість поглиблювати шкільне навчання та вивчати іноземні мови.

Нагадаємо, завтра через футбол буде обмежено вхід на три станції київського метро.