Вчені з’ясували, як пандемія вплинула на психологічне здоров’я дітей

Перехід на дистанційне навчання від початку пандемії спричинив підвищення рівня стресу у неповнолітніх

Внаслідок пандемії Covid-19 неповнолітні стали частіше страждати на депресію, підвищену тривожність та розлади харчової поведінки. Про це повідомляє «Голос Америки» із посиланням на представників Американської психологічної асоціації та Американської академії педіатрії.

За даними вчених, перехід на домашнє навчання ще на початку пандемії призвів до того, що діти в усьому світі потерпали від сильного стресу. За три роки останніх роки це суттєво вплинуло не тільки на рівень освіти дітей, а і на їх соціальну поведінку, психологічний стан та фізичне здоров’я.

У США такий стан речей вже призвів до помітного зростання кількості спроб самогубств серед дітей шкільного віку.

Вчені вважають, що повернення дітей до шкіл є важливим та правильним кроком для збереження їх психологічного здоров’я. А для того, щоб цей процес був більш безпечним, слід прискорювати темпи вакцинації серед молодших вікових груп.

Тим часом в Україні Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що навчальні заклади будуть переходити на дистанційне навчання в разі перебування району або міста в «червоній» зоні карантину. У «жовтій» та «помаранчевій» зонах очна форма навчання можлива, якщо в навчальному закладі вакциновано 80% персоналу.

На Львівщині з 23 вересня понад 85% шкіл навчають дітей дистанційно.

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