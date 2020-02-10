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    Новини

    Жертвами пожеж з початку року стали 265 українців

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    Жертвами пожеж з початку року стали 265 українців
    Фото: dsns.gov.ua

    Загалом у 2020 році сталося вже 5802 пожеж, з них у житловому секторі - 3099

    Уже 265 людей загинули на пожежах в Україні з початку 2020 року. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

    З початку року, за даними ДСНС, ще 197 людей постраждали на пожежах.

    Загалом у 2020 році сталося вже 5802 пожеж, з них у житловому секторі - 3099.

    Як повідомлялось, у неділю, 9 лютого, у Дніпрі в дев’ятиповерховому гуртожитку сімейного типу сталася пожежа. Внаслідок пожежі госпіталізували п’ятьох людей, одного із них – з опіками обличчя.

    Фото: dsns.gov.ua
    Фото: dsns.gov.ua

    Загоряння вдалося загасити за годину. Під час гасіння на свіже повітря вивели 30 людей.

    Фото: ДСНС
    Фото: dsns.gov.ua

    До слова, цього тижня на Київщині вогонь повністю знищив будинок.

    пожежа ДСНС будинок повітря
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