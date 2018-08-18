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    На Оболоні у Києві чоловік перелазив через паркан і наштрикнувся на штирі (фото)

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    На Оболоні у Києві чоловік перелазив через паркан і наштрикнувся на штирі (фото)

    Рятувальники ДСНС зрізали частину паркану разом з чоловіком

    Надзвичайна подія в Києві на Оболоні. Чоловік перелазив через гострий паркан і нанизати на штирі. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua.

    За його даними, інцидент стався на Малиновського 4.

    Рятувальники ДСНС зрізали частину паркану разом з чоловіком і відправили в лікарню швидкої медичної допомоги. Там рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» максимально обрізали штирі і чоловіка відвезли в операційну виймати штирі.

    Фото не рекомендується для перегляду особами менше 18 років.

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    На Оболоні у Києві чоловік перелазив через паркан і наштрикнувся на штирі (фото)
    На Оболоні у Києві чоловік перелазив через паркан і наштрикнувся на штирі (фото)
    На Оболоні у Києві чоловік перелазив через паркан і наштрикнувся на штирі (фото)
    На Оболоні у Києві чоловік перелазив через паркан і наштрикнувся на штирі (фото)
    На Оболоні у Києві чоловік перелазив через паркан і наштрикнувся на штирі (фото)

    Нагадаємо, Бессарабський ринок обнесуть парканом. Пішохідну зону від парковки авто біля дороги з боку «Арена Сіті» буде розділяти невеликий паркан.

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