На Оболоні у Києві чоловік перелазив через паркан і наштрикнувся на штирі (фото)



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Рятувальники ДСНС зрізали частину паркану разом з чоловіком

Надзвичайна подія в Києві на Оболоні. Чоловік перелазив через гострий паркан і нанизати на штирі. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua.

За його даними, інцидент стався на Малиновського 4.

Рятувальники ДСНС зрізали частину паркану разом з чоловіком і відправили в лікарню швидкої медичної допомоги. Там рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» максимально обрізали штирі і чоловіка відвезли в операційну виймати штирі.

Фото не рекомендується для перегляду особами менше 18 років.

Нагадаємо, Бессарабський ринок обнесуть парканом. Пішохідну зону від парковки авто біля дороги з боку «Арена Сіті» буде розділяти невеликий паркан.