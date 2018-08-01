Бессарабський ринок обнесуть парканом
-
Розсилка
Фото: Інформатор
Обмежувальна стрічка біля Бессарабського ринку
Тепер пішоходи не зможуть переходити дорогу від ринку у бізнес-центр і назад по проїжджій частині
У ніч на середу, 1 серпня, комунальні служби Києва почали обгороджувати Бессарабський ринок обмежувальною стрічкою.
Як повідомили працівники підприємства, пішохідну зону від парковки авто біля дороги з боку «Арена Сіті» буде розділяти невеликий паркан.
Як повідомляє Інформатор, довжина нового паркану буде близько 50 метрів. Тепер пішоходи не зможуть переходити дорогу від ринку у бізнес-центр і назад по проїжджій частині.
У зв'язку з монтажем огородження, парковка автомобілів уздовж Бессарабського ринку протягом деякого часу буде ускладнена.
Фото: Інформатор
Як повідомлялося, у столиці активно реалізується програма влаштування антипаркувальних стовпчиків.