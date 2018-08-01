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    Бессарабський ринок обнесуть парканом

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    Обмежувальна стрічка біля Бессарабського ринку - Бессарабський ринок обнесуть парканом
    Фото: Інформатор
    Обмежувальна стрічка біля Бессарабського ринку

    Тепер пішоходи не зможуть переходити дорогу від ринку у бізнес-центр і назад по проїжджій частині

    У ніч на середу, 1 серпня, комунальні служби Києва почали обгороджувати Бессарабський ринок обмежувальною стрічкою.

    Як повідомили працівники підприємства, пішохідну зону від парковки авто біля дороги з боку «Арена Сіті» буде розділяти невеликий паркан.

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    Як повідомляє Інформатор, довжина нового паркану буде близько 50 метрів. Тепер пішоходи не зможуть переходити дорогу від ринку у бізнес-центр і назад по проїжджій частині.

    У зв'язку з монтажем огородження, парковка автомобілів уздовж Бессарабського ринку протягом деякого часу буде ускладнена.

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    Бессарабський ринок обнесуть парканом
    Бессарабський ринок обнесуть парканом
    Бессарабський ринок обнесуть парканом
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, у столиці активно реалізується програма влаштування антипаркувальних стовпчиків.

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