Бессарабський ринок обнесуть парканом



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Фото: Інформатор Обмежувальна стрічка біля Бессарабського ринку

Тепер пішоходи не зможуть переходити дорогу від ринку у бізнес-центр і назад по проїжджій частині

У ніч на середу, 1 серпня, комунальні служби Києва почали обгороджувати Бессарабський ринок обмежувальною стрічкою.

Як повідомили працівники підприємства, пішохідну зону від парковки авто біля дороги з боку «Арена Сіті» буде розділяти невеликий паркан.

Як повідомляє Інформатор, довжина нового паркану буде близько 50 метрів. Тепер пішоходи не зможуть переходити дорогу від ринку у бізнес-центр і назад по проїжджій частині.

У зв'язку з монтажем огородження, парковка автомобілів уздовж Бессарабського ринку протягом деякого часу буде ускладнена.

Як повідомлялося, у столиці активно реалізується програма влаштування антипаркувальних стовпчиків.