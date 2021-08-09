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    На Оболоні зник безвісти малолітній хлопець (фото)

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    Правоохоронці просять допомогти знайти зниклу дитину - На Оболоні зник безвісти малолітній хлопець (фото)
    Правоохоронці просять допомогти знайти зниклу дитину
    Фото з відкритих джерел

    У неділю підліток пішов із дому і не повернувся

    Оболонське управління поліції в Києві розшукує малолітнього Олексія Ремезовського. Хлопчик 8 серпня пішов із дому та не повернувся. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Прикмети хлопчика: на вигляд 12-13 років, зріст 155 см, повної тілобудови, шатен.

    Був одягнений: сіра кофта з капюшоном, чорна футболка, сірі шорти, сірі крокси та має при собі сумку через плече червоного кольору.

    Особливі прикмети: носить окуляри для зору.

    Розшукується Олексій Ремезовський
    Розшукується Олексій Ремезовський

    «При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження малолітнього, просимо телефонувати за номером «102», – закликають правоохоронці.

    Як повідомлялося, Деснянське управління поліції в Києві розшукує Софію Таравську, 2005 р. н., яка 2 серпня пішла з Центру соціально-психологічнлї реабілітації для дітей № 1 у столиці та не повернулася.

    Теги: Національна поліція України Київ діти розшук
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    На Оболоні зник безвісти малолітній хлопець (фото)