На Оболоні зник безвісти малолітній хлопець (фото)

У неділю підліток пішов із дому і не повернувся

Оболонське управління поліції в Києві розшукує малолітнього Олексія Ремезовського. Хлопчик 8 серпня пішов із дому та не повернувся. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Прикмети хлопчика: на вигляд 12-13 років, зріст 155 см, повної тілобудови, шатен.

Був одягнений: сіра кофта з капюшоном, чорна футболка, сірі шорти, сірі крокси та має при собі сумку через плече червоного кольору.

Особливі прикмети: носить окуляри для зору.

Розшукується Олексій Ремезовський

«При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження малолітнього, просимо телефонувати за номером «102», – закликають правоохоронці.

Як повідомлялося, Деснянське управління поліції в Києві розшукує Софію Таравську, 2005 р. н., яка 2 серпня пішла з Центру соціально-психологічнлї реабілітації для дітей № 1 у столиці та не повернулася.