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    У Києві зникла безвісти 16-річна дівчина з татуюванням на руці (фото)

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    Поліція просить допомогти знайти дівчину - У Києві зникла безвісти 16-річна дівчина з татуюванням на руці (фото)
    Поліція просить допомогти знайти дівчину
    Фото з відкритих джерел

    Дівчина пішла з Центру соціально-психологічнлї реабілітації та не повернулась

    Деснянське управління поліції в Києві розшукує Софію Таравську, 2005 р. н., яка 2 серпня пішла з Центру соціально-психологічнлї реабілітації для дітей № 1 у столиці та не повернулася. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Прикмети дівчини: на вигляд 16 років, зріст 160 см, середньої тілобудови, обличчя овальне, волосся чорного кольору до плечей.

    Була одягнена: джинсові штани чорного кольору, чорна футболка з білим візерунком, кросівки білі.

    Особливі прикмети: татуювання на правій руці з внутрішньої сторони на зап’ясті у вигляді «гілочки».

    Розшукується Софія Таравська
    Розшукується Софія Таравська

    «При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102», – закликають правоохоронці.

    Як повідомлялося, поліцейські Київщини розшукують двох неповнолітніх хлопців, зниклих в Обухівському та Бучанському районах області.

    Теги: Національна поліція України Київ діти розшук
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    У Києві зникла безвісти 16-річна дівчина з татуюванням на руці (фото)