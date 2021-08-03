У Києві зникла безвісти 16-річна дівчина з татуюванням на руці (фото)

Дівчина пішла з Центру соціально-психологічнлї реабілітації та не повернулась

Деснянське управління поліції в Києві розшукує Софію Таравську, 2005 р. н., яка 2 серпня пішла з Центру соціально-психологічнлї реабілітації для дітей № 1 у столиці та не повернулася. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Прикмети дівчини: на вигляд 16 років, зріст 160 см, середньої тілобудови, обличчя овальне, волосся чорного кольору до плечей.

Була одягнена: джинсові штани чорного кольору, чорна футболка з білим візерунком, кросівки білі.

Особливі прикмети: татуювання на правій руці з внутрішньої сторони на зап’ясті у вигляді «гілочки».

Розшукується Софія Таравська

«При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102», – закликають правоохоронці.

Як повідомлялося, поліцейські Київщини розшукують двох неповнолітніх хлопців, зниклих в Обухівському та Бучанському районах області.