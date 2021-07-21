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    Поїхала в Київ на підробіток і зникла. Поліція розшукує 17-річну дівчину (фото)

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    Поліція розшукує зниклу безвісти дівчину - Поїхала в Київ на підробіток і зникла. Поліція розшукує 17-річну дівчину (фото)
    Поліція розшукує зниклу безвісти дівчину
    Фото з відкритих джерел

    Дівчина вже декілька днів не виходить на зв'язок

    Житомирська поліція розшукує 17-річну Вікторію Печенюк, яка поїхала до Києва на підробіток і вже декілька дні не виходить на зв'язок із рідними. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Повідомлення про безвісне зникнення 17-річної дівчини надійшло до поліції від її матері увечері 19 липня. Вікторія разом із сім'єю проживає у м. Коростишів. За свідченням заявниці, 9 липня її донька поїхала до Києва на підробіток. Увесь цей час жінка спілкувалась із нею телефоном. Однак упродовж останніх днів дівчина не виходить на зв'язок і про її місце перебування рідним нічого не відомо.

    Прикмети Вікторії: на зріст приблизно 155 см, худорлявої статури, очі темні, обличчя кругле, волосся коротке руде. Дівчина може носити світлу перуку.

    Була одягнена: білі шорти, біла блуза з вишитими квітками червоного кольору, білі кросівки, бейсболка білого кольору.

    Про місце перебування Вікторії Печенюк наразі нічого не відомо
    Про місце перебування Вікторії Печенюк наразі нічого не відомо

    «Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Вікторії Печенюк, зверніться за телефоном (097) 738-22-51 або повідомте на спецлінію «102» чи до найближчого відділення поліції», – закликають правоохоронці.

    Як повідомлялося, у Києві розшукується Олена Кулешова, 1992 року народження, яка 18 липня о 19:00 вийшла з дому і вирушила на вечірку в розважальний комплекс Cuba Camp на Трухановому острові та зникла безвісти.

    Теги: Національна поліція України Київ діти Житомирщина розшук
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    Поїхала в Київ на підробіток і зникла. Поліція розшукує 17-річну дівчину (фото)