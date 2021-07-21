Поїхала в Київ на підробіток і зникла. Поліція розшукує 17-річну дівчину (фото)

Дівчина вже декілька днів не виходить на зв'язок

Житомирська поліція розшукує 17-річну Вікторію Печенюк, яка поїхала до Києва на підробіток і вже декілька дні не виходить на зв'язок із рідними. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Повідомлення про безвісне зникнення 17-річної дівчини надійшло до поліції від її матері увечері 19 липня. Вікторія разом із сім'єю проживає у м. Коростишів. За свідченням заявниці, 9 липня її донька поїхала до Києва на підробіток. Увесь цей час жінка спілкувалась із нею телефоном. Однак упродовж останніх днів дівчина не виходить на зв'язок і про її місце перебування рідним нічого не відомо.

Прикмети Вікторії: на зріст приблизно 155 см, худорлявої статури, очі темні, обличчя кругле, волосся коротке руде. Дівчина може носити світлу перуку.

Була одягнена: білі шорти, біла блуза з вишитими квітками червоного кольору, білі кросівки, бейсболка білого кольору.

Про місце перебування Вікторії Печенюк наразі нічого не відомо

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Вікторії Печенюк, зверніться за телефоном (097) 738-22-51 або повідомте на спецлінію «102» чи до найближчого відділення поліції», – закликають правоохоронці.

Як повідомлялося, у Києві розшукується Олена Кулешова, 1992 року народження, яка 18 липня о 19:00 вийшла з дому і вирушила на вечірку в розважальний комплекс Cuba Camp на Трухановому острові та зникла безвісти.