Поліція Київщини розшукує двох зниклих безвісти хлопців (фото)

На розшук неповнолітніх орієнтовано особовий склад поліції двох районів Київщини

Поліцейські Київщини розшукують двох неповнолітніх хлопців, зниклих в Обухівському та Бучанському районах області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Про зникнення в селищі Козин 15-річного Миколи Радзевича до Обухівського районного управління поліції повідомив працівник санаторію, в якому перебував хлопець. Встановлено, що неповнолітній неодноразово залишав місце проживання та повертався додому самостійно або за допомогою працівників ювенальної превенції.

Востаннє хлопця помітили на камерах відеонагляду на вході до станції метро Видубичі в Києві.

Прикмети хлопця: на вигляд 16-17 років, зріст 175 см, повної статури, волосся коротке темно-русяве, обличчя овальне, очі карі, на лівій щоці має родиму пляму.

Був одягнений: у чорну футболку, чорні шорти та чорні кросівки, при собі мав чорний рюкзак.

Ймовірне місце перебування підлітка – м. Київ.

Розшукується Микола Радзевич

Також правоохоронці Бучанського районного управління поліції встановлюють місце перебування 14-річного Ратнам Едісона Робінсона.

До поліції звернулася схвильована мати з проханням розшукати її зниклого сина, який ще три дні тому залишив місце проживання в селищі Гостомель.

Особливі прикмети: на вигляд 13-14 років, зріст 150 см, худорлявої статури, має темне коротке пряме волосся, смуглява шкіра. Також дитина шкутильгає на праву ногу, є шрам із зовнішнього боку стопи.

Був одягнений: сіра кофта з капюшоном, на якій зображено попереду малюнок вовка, чорні штани, кросівки сірого кольору.

Розшукується Ратнам Едісон Робінсон

На розшук неповнолітніх орієнтовано особовий склад Обухівського та Бучанського районних управлінь поліції, ювенальної превенції поліції Київщини та громадськість.

Громадян при наявності будь-якої інформації щодо можливого місця перебування дітей просять повідомляти за номером спецлінії поліції «102». Анонімність гарантується.