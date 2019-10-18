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    На Окружній у Києві Volkswagen на російських номерах збив чоловіка (фото)

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    Після ДТП&nbsp;водій автомобіля зняв номери - На Окружній у Києві Volkswagen на російських номерах збив чоловіка (фото)
    Після ДТП водій автомобіля зняв номери
    Фото: Інформатор

    Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні

    У ніч на п’ятницю, 18 жовтня, на вулиці Академіка Заболотного в Києві, перед поворотом на вулицю Пирогівський шлях, сталася ДТП за участю Volkswagen Multivan і пішохода.

    Аварія трапилася близько 22:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповіли правоохоронці, мікроавтобус рухався вгору по Заболотного. У цей момент проїжджу частину переходив чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося. Чоловік потрапив під колеса автомобіля.

    Аварія сталася поблизу пішохідного переходу, проте, де саме переходив дорогу чоловік - невідомо.

    На Volkswagen були російські номери. У момент приїзду знімальної групи водій автомобіля зняв номери. Мікроавтобус зареєстрований в 123 регіоні - Краснодарський край.

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    На Окружній у Києві Volkswagen на російських номерах збив чоловіка (фото)
    На Окружній у Києві Volkswagen на російських номерах збив чоловіка (фото)
    На Окружній у Києві Volkswagen на російських номерах збив чоловіка (фото)
    На Окружній у Києві Volkswagen на російських номерах збив чоловіка (фото)
    На Окружній у Києві Volkswagen на російських номерах збив чоловіка (фото)
    Фото: Інформатор

    Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні. На вигляд потерпілому близько 50 років.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці аварії з'ясовуються.

    Національна поліція України Росія ДТП Київ водій автомобіль чоловік
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