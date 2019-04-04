На Троєщині на узбіччі дороги горіла вантажівка



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Внаслідок пожежі пошкоджено лакофарбове покриття та електропроводка автомобіля

У четвер, 4 квітня, вранці сталося загорання вантажівки на вул. Електротехнічній, 18 у Деснянському районі Києва. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 04:21.

На місце події негайно прибули вогнеборці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на узбіччі проїжджої частини дороги горить припаркований автомобіль MAN. О 04:36 бійці ліквідували пожежу, інформує прес-служба столичного управління ДСНС.

Внаслідок пожежі пошкоджено лакофарбове покриття та електропроводка.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Нагадаємо, правоохоронці встановлюють обставини вибуху автівки у Голосіївському районі столиці у ніч на четвер, 4 квітня. В результаті вибуху невідомому чоловіку відірвало кисть руки.

За даними журналіста Юрія Бутусова, іноземний диверсант намагався підірвати машину офіцера українських спецслужб.