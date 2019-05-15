На Осокорках під час пожежі у приватному будинку ледь не загинув чоловік



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Сталася пожежа у приватному будинку

У вівторок, 14 травня, сталася пожежа в одноповерховому приватному будинку на вул. Садовій, 49, що у Дарницькому районі столиці. Інформація про загоряння надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:04.

«На місце події негайно було направлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику, було встановлено, що на території приватної садиби горить господарча будівля», - йдеться в повідомленні прес-служби столичного управління ДСНС.

Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка 1968 року народження, якого було передано працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

О 17:59 пожежу рятувальникам вдалося ліквідувати.

Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 30 кв. м дерев’яних конструкцій, пошкоджено особисті речі.

На місці події працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня сталася пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Саксаганського, 44-А. Під час ліквідації пожежі у підвальному приміщенні було врятовано чоловіка.