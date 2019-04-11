На Осокорках з’явиться ландшафтний заказник площею 148 га



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Природну територію оголосять ландшафтним заказником місцевого значення «Осокорківські луки» Фото: Платформи ВзаємоДії, Facebook

Ландшафтний заказник буде створено на південь від озера Тягле та вулиці Колекторної

У четвер, 11 квітня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки».

Відтак, ландшафтний заказник буде створено на південь від озера Тягле та вулиці Колекторної в Дарницькому районі Києва. Він матиме орієнтовну площу 148 га. Зазначена ділянка – землі комунальної власності столиці. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Наша мета – зробити Київ ще зеленішим і захистити зелені зони від недобросовісних забудовників. Наше рішення якраз цьому сприятиме, адже покращить стан довкілля мегаполісу та збереже цінні природні комплекси водно-болотних угідь. Зазначу, що територія майбутнього заказника розташована уздовж Дніпровського екологічного коридору, багатого на рослини та тварини, занесені до Червоної книги. Звісно ми плануємо, що «Осокорківські луки» стануть одним з улюблених місць відпочинку як киян, так і гостей столиці», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий.

Згідно з рішенням, КО «Київзеленбуд» має забезпечити охорону та збереження об’єкту, а також вжити заходів щодо державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою заказника.

Рішення підтримали 93 депутати.

Нагадаємо, 31 січня 2019 року депутати Київради ухвалили рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником Осокорків компанією «Контактбудсервіс».

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили проект рішення, який передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки».

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