На Парковій дорозі в Києві п’яний водій BMW протаранив таксі (фото, відео)

Від удару автомобіль служби таксі відкинуло на узбіччя

Водій BMW намагався втекти з місця ДТП

У вівторок, 9 листопада, на Парковій дорозі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Водій служби таксі, прямуючи з пасажирами до аеропорту, зупинився, пропускаючи інший автомобіль, і відчув потужний удар позаду. Від удару автівку відкинуло на зелену зону.

Винуватцем ДТП став водій BMW, який одразу намагався втекти з місця події, але був зупинений охоронцями офісного центру, який знаходиться поруч.

За словами свідків, BMW рухався зі швидкістю понад 100 км/год, а тест на Драгері показав 0.76 проміле алкоголю у крові.

У результаті ДТП постраждалих немає.

Нагадаємо, 9 листопада на проспекті Бажана в Києві автомобіль служби таксі Bolt вилетів з дороги, декілька разів перекинувся і влетів у припарковані автівки.