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    На Парковій дорозі в Києві п’яний водій BMW протаранив таксі (фото, відео)

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    Від удару автомобіль служби таксі відкинуло на узбіччя - На Парковій дорозі в Києві п’яний водій BMW протаранив таксі (фото, відео)
    Від удару автомобіль служби таксі відкинуло на узбіччя
    фото: dtp.kiev.ua

    Водій BMW намагався втекти з місця ДТП

    У вівторок, 9 листопада, на Парковій дорозі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Водій служби таксі, прямуючи з пасажирами до аеропорту, зупинився, пропускаючи інший автомобіль, і відчув потужний удар позаду. Від удару автівку відкинуло на зелену зону.

    Винуватцем ДТП став водій BMW, який одразу намагався втекти з місця події, але був зупинений охоронцями офісного центру, який знаходиться поруч.

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    На Парковій дорозі в Києві п’яний водій BMW протаранив таксі (фото, відео)
    На Парковій дорозі в Києві п’яний водій BMW протаранив таксі (фото, відео)
    На Парковій дорозі в Києві п’яний водій BMW протаранив таксі (фото, відео)
    На Парковій дорозі в Києві п’яний водій BMW протаранив таксі (фото, відео)
    На Парковій дорозі в Києві п’яний водій BMW протаранив таксі (фото, відео)
    На Парковій дорозі в Києві п’яний водій BMW протаранив таксі (фото, відео)
    На Парковій дорозі в Києві п’яний водій BMW протаранив таксі (фото, відео)
    На Парковій дорозі в Києві п’яний водій BMW протаранив таксі (фото, відео)
    На Парковій дорозі в Києві п’яний водій BMW протаранив таксі (фото, відео)
    На Парковій дорозі в Києві п’яний водій BMW протаранив таксі (фото, відео)

    За словами свідків, BMW рухався зі швидкістю понад 100 км/год, а тест на Драгері показав 0.76 проміле алкоголю у крові.

    У результаті ДТП постраждалих немає.

    Нагадаємо, 9 листопада на проспекті Бажана в Києві автомобіль служби таксі Bolt вилетів з дороги, декілька разів перекинувся і влетів у припарковані автівки.

    Теги: таксі ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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    На Парковій дорозі в Києві п’яний водій BMW протаранив таксі (фото, відео)