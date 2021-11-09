  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка перетворила легковик на купу брухту (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В автомобілі&nbsp;Skoda Fabia повністю розбита передня частина - Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка перетворила легковик на купу брухту (фото)
    В автомобілі Skoda Fabia повністю розбита передня частина
    фото: Нацполіція

    26-річний водій легковика загинув на місці ДТП

    8 листопада близько 19:30 на автодорозі Київ-Овруч між селами Демидів та Димер на мосту через річку Кізка відбулося зіткнення легковика з вантажним автомобілем. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередніми даними, 26-річний водій автомобіля Skoda Fabia рухався в напрямку Києва та, виїхавши на зустрічну смугу руху, допустив лобове зіткнення із вантажним автомобілем DAF.

    В результаті аварії водій авто Skoda Fabia загинув на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги. 45-річний водій вантажівки не постраждав.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка перетворила легковик на купу брухту (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка перетворила легковик на купу брухту (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка перетворила легковик на купу брухту (фото)
    Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка перетворила легковик на купу брухту (фото)

    На місці події працювали слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції та працівники відділу реагування патрульної поліції.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 8 листопада ввечері в Києві трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Перемоги, 114/1. Там збили поліцейського, який оформлював ДТП.

    8 листопада на проспекті Науки, 33 в Києві КамАЗ без водія покотився і протаранив ВАЗ і житловий будинок.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки смерть водій Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка перетворила легковик на купу брухту (фото)