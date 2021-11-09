Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка перетворила легковик на купу брухту (фото)

26-річний водій легковика загинув на місці ДТП

8 листопада близько 19:30 на автодорозі Київ-Овруч між селами Демидів та Димер на мосту через річку Кізка відбулося зіткнення легковика з вантажним автомобілем. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, 26-річний водій автомобіля Skoda Fabia рухався в напрямку Києва та, виїхавши на зустрічну смугу руху, допустив лобове зіткнення із вантажним автомобілем DAF.

В результаті аварії водій авто Skoda Fabia загинув на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги. 45-річний водій вантажівки не постраждав.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції та працівники відділу реагування патрульної поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 8 листопада ввечері в Києві трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Перемоги, 114/1. Там збили поліцейського, який оформлював ДТП.

8 листопада на проспекті Науки, 33 в Києві КамАЗ без водія покотився і протаранив ВАЗ і житловий будинок.