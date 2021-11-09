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    Під Києвом машина швидкої допомоги потрапила в ДТП (фото)

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    ДТП сталася перед пішохідним переходом - Під Києвом машина швидкої допомоги потрапила в ДТП (фото)
    ДТП сталася перед пішохідним переходом
    фото: Нацполіція

    Ніхто з учасників ДТП не постраждав

    У понеділок, 8 листопада, близько 19:30 у місті Вишгород сталася дорожньо-транспортна пригода: відбулося зіткнення автомобіля екстреної медичної допомоги та легковика. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередніми даними, автомобілі їхали з проспекту Мазепи круговим рухом по вулиці Шолуденка. 55-річний водій машини медичної допомоги не помітив, що перед пішохідним переходом зупинився автомобіль Hyundai, та здійснив з ним зіткнення.

    Ніхто із учасників даної дорожньо-транспортної пригоди не постраждав.

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    Під Києвом машина швидкої допомоги потрапила в ДТП (фото)
    Під Києвом машина швидкої допомоги потрапила в ДТП (фото)
    Під Києвом машина швидкої допомоги потрапила в ДТП (фото)
    Під Києвом машина швидкої допомоги потрапила в ДТП (фото)
    Під Києвом машина швидкої допомоги потрапила в ДТП (фото)
    фото: Нацполіція

    На місці події працювали патрульні.

    Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

    Як повідомлялося, 8 листопада ввечері в Києві трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Перемоги, 114/1. Там збили поліцейського, який оформлював ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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    Під Києвом машина швидкої допомоги потрапила в ДТП (фото)