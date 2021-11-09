Під Києвом машина швидкої допомоги потрапила в ДТП (фото)
Ніхто з учасників ДТП не постраждав
У понеділок, 8 листопада, близько 19:30 у місті Вишгород сталася дорожньо-транспортна пригода: відбулося зіткнення автомобіля екстреної медичної допомоги та легковика. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
За попередніми даними, автомобілі їхали з проспекту Мазепи круговим рухом по вулиці Шолуденка. 55-річний водій машини медичної допомоги не помітив, що перед пішохідним переходом зупинився автомобіль Hyundai, та здійснив з ним зіткнення.
Ніхто із учасників даної дорожньо-транспортної пригоди не постраждав.
На місці події працювали патрульні.
Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.
Як повідомлялося, 8 листопада ввечері в Києві трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Перемоги, 114/1. Там збили поліцейського, який оформлював ДТП.