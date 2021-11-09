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    У Києві таксі вилетіло з дороги та після сальто потрощило припарковані авто (фото, відео)

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    Автомобіль служби таксі після перевороту приземлився на дах автівки на стоянці - У Києві таксі вилетіло з дороги та після сальто потрощило припарковані авто (фото, відео)

    Автомобіль служби таксі після перевороту приземлився на дах автівки на стоянці

    фото: dtp.kiev.ua

    Таксист розбив шість автівок

    У вівторок, 9 листопада, на проспекті Бажана в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Так, поблизу станції метро «Харківська» автомобіль служби таксі Bolt вилетів з дороги, декілька разів перекинувся і влетів у припарковані автівки.

    За даними dtp.kiev.ua, під час перевороту таксист зачепив дві машини, а на стоянці пошкодив ще чотири автомобілі.

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    У Києві таксі вилетіло з дороги та після сальто потрощило припарковані авто (фото, відео)
    У Києві таксі вилетіло з дороги та після сальто потрощило припарковані авто (фото, відео)
    У Києві таксі вилетіло з дороги та після сальто потрощило припарковані авто (фото, відео)
    У Києві таксі вилетіло з дороги та після сальто потрощило припарковані авто (фото, відео)
    У Києві таксі вилетіло з дороги та після сальто потрощило припарковані авто (фото, відео)
    У Києві таксі вилетіло з дороги та після сальто потрощило припарковані авто (фото, відео)

    На місці працюють правоохоронці.

    Як повідомлялося, 7 листопада у Вишгороді таксист, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів в обрив, де перекинувся.

    Теги: таксі ДТП Київ автомобіль поліція
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    У Києві таксі вилетіло з дороги та після сальто потрощило припарковані авто (фото, відео)