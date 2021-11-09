У Києві таксі вилетіло з дороги та після сальто потрощило припарковані авто (фото, відео)

Автомобіль служби таксі після перевороту приземлився на дах автівки на стоянці

Таксист розбив шість автівок

У вівторок, 9 листопада, на проспекті Бажана в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Так, поблизу станції метро «Харківська» автомобіль служби таксі Bolt вилетів з дороги, декілька разів перекинувся і влетів у припарковані автівки.

За даними dtp.kiev.ua, під час перевороту таксист зачепив дві машини, а на стоянці пошкодив ще чотири автомобілі.

На місці працюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 7 листопада у Вишгороді таксист, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів в обрив, де перекинувся.