На Печерську правоохоронці викрили групу наркозбувачів (фото)



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Під час обшуку поліція вилучила понад 1 кг канабісу Фото: Нацполіція

Вартість вилучених наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» становить понад 500 тис. грн

Оперативники Управління протидії наркозлочинності Нацполіції у Києві спільно зі слідчими Печерського управління поліції та співробітниками полку поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 викрили чоловіків, які збували наркотики на території столиці. Правоохоронці затримали зловмисників під час збуту клієнтам дози наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У помешканні фігурантів проведено санкціоновані обшуки, у ході яких вилучено понад 1 кг подрібненої речовини зеленого кольору, ззовні схожої на наркотичний засіб «канабіс», мобільні телефони, а також інші предмети, що підтверджують незаконну діяльність вказаних осіб.

Речові докази вилучено та направлено для проведення відповідних експертиз. Загальна вартість вилучених наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» становить понад 500 тисяч гривень.

Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – кияни, 1994-го, 1995-го і 1991-го років народження.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.