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    Поліція затримала з наркотиками працівника київської СТО (фото)

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    Поліція повідомила про підозру працівнику СТО та його спільнику - Поліція затримала з наркотиками працівника київської СТО (фото)
    Поліція повідомила про підозру працівнику СТО та його спільнику
    Фото: Нацполіція

    Слідчі вилучили у працівника СТО і його спільника 350 г амфетаміну

    У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Шевченківського управління поліції затримали двох чоловіків із наркотичними речовинами. Одним із затриманих є працівник станції техобслуговування. Правоохоронці задокументували злочин під час проведення другого етапу оперативної закупки.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У ході огляду автівки працівника СТО поліцейські виявили розфасовані наркотики і електронні ваги.

    «У салоні ми вилучили поліетиленовий пакет із 50 грамами амфетаміну, а за місцем мешкання спільника - чотири поліетиленових пакетики з 300 грамами амфетаміну та скляну миску із залишками речовини білого кольору. Зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

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    Поліція затримала з наркотиками працівника київської СТО (фото)
    Поліція затримала з наркотиками працівника київської СТО (фото)
    Поліція затримала з наркотиками працівника київської СТО (фото)
    Поліція затримала з наркотиками працівника київської СТО (фото)

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    Фігурантам повідомлено про підозру та одному суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Після проведення експертних досліджень можлива перекваліфікація кримінального провадження.

    Національна поліція України Київ кримінал наркотики злочин злочинець
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