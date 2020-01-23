Поліція затримала з наркотиками працівника київської СТО (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція повідомила про підозру працівнику СТО та його спільнику Фото: Нацполіція

Слідчі вилучили у працівника СТО і його спільника 350 г амфетаміну

У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Шевченківського управління поліції затримали двох чоловіків із наркотичними речовинами. Одним із затриманих є працівник станції техобслуговування. Правоохоронці задокументували злочин під час проведення другого етапу оперативної закупки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході огляду автівки працівника СТО поліцейські виявили розфасовані наркотики і електронні ваги.

«У салоні ми вилучили поліетиленовий пакет із 50 грамами амфетаміну, а за місцем мешкання спільника - чотири поліетиленових пакетики з 300 грамами амфетаміну та скляну миску із залишками речовини білого кольору. Зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - розповів начальник відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Фігурантам повідомлено про підозру та одному суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Після проведення експертних досліджень можлива перекваліфікація кримінального провадження.