У центрі Києва студентка продавала наркотики (фото, відео)



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Дівчина збувала заборонені речовини у квартирі на вулиці Михайлівській Фото: Нацполіція

У 19-річної дівчини вилучено заборонених речовин на понад 20 тис. грн

Поліцейські Шевченківського району столиці затримали студентку за збут наркотиків. За місцем мешкання дівчини слідчі виявили та вилучили електронні ваги та пакетики із амфетаміном різною вагою на загальну суму понад 20 тисяч.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

19-річна дівчина продавала наркотики за місцем мешкання у центрі столиці.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, дівчина розфасовувала заборонені речовини у пакетики у квартирі на вулиці Михайлівській.

«Правопорушницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З її слів, збувала амфетамін, попередньо домовившись по телефону, а друзям навіть робила знижки. За цінами «чорного ринку», вартість вилученого складає близько 20 тисяч гривень», - повідомив правоохоронець.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Шевченківського управління поліції затримали двох чоловіків із наркотичними речовинами. Одним із затриманих є працівник станції техобслуговування.