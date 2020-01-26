Поліція Греції конфіскувала 1,2 тонни кокаїну



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Частина вилучених наркотиків Фото: Еkathimerini

Злочинна організація систематично поставляла морем значний обсяг кокаїну з Карибського басейну

У Греції правоохоронці конфіскувала 1,2 тонни кокаїну, заарештовано вісім іноземців. Про це у суботу повідомила грецька поліція.

Зазначається, що це одна з найбільших операцій відділу по боротьбі з наркотиками. Злочинна організація систематично поставляла морем значний обсяг кокаїну з Карибського басейну в країни Європи і Північно-Західну Африку.

Розслідування тривало більше шести місяців у співпраці з бюро управління по боротьбі з наркотиками (DEA) посольства США в Афінах, а також з поліцією Албанії та Іспанії. Поліцейські операції відбулися 24 січня водночас в декількох районах Аттики.

«В рамках операції ми конфіскували в будинках в Астакос Етолоакарнаніас велику кількість кокаїну, а саме 1 тонну 181 кілограм, які злочинна організація ввезла в Грецію на яхті для подальшої поставки на чорний ринок», - зазначили в поліції.

Заарештовано вісім іноземців, вилучені один револьвер, три пістолети, автомат Калашникова, велику кількість набоїв. Встановлено ще дев'ять осіб, стосовно них проводиться розслідування і розшукові операції як в Греції, так і за кордоном.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії затримали «наркосубмарину» з трьома тоннами кокаїну.