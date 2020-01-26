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    У світі

    Поліція Греції конфіскувала 1,2 тонни кокаїну

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    <p>Частина вилучених наркотиків</p> - Поліція Греції конфіскувала 1,2 тонни кокаїну

    Частина вилучених наркотиків

    Фото: Еkathimerini

    Злочинна організація систематично поставляла морем значний обсяг кокаїну з Карибського басейну

    У Греції правоохоронці конфіскувала 1,2 тонни кокаїну, заарештовано вісім іноземців. Про це у суботу повідомила грецька поліція.

    Зазначається, що це одна з найбільших операцій відділу по боротьбі з наркотиками. Злочинна організація систематично поставляла морем значний обсяг кокаїну з Карибського басейну в країни Європи і Північно-Західну Африку.

    Розслідування тривало більше шести місяців у співпраці з бюро управління по боротьбі з наркотиками (DEA) посольства США в Афінах, а також з поліцією Албанії та Іспанії. Поліцейські операції відбулися 24 січня водночас в декількох районах Аттики.

    «В рамках операції ми конфіскували в будинках в Астакос Етолоакарнаніас велику кількість кокаїну, а саме 1 тонну 181 кілограм, які злочинна організація ввезла в Грецію на яхті для подальшої поставки на чорний ринок», - зазначили в поліції.

    Заарештовано вісім іноземців, вилучені один револьвер, три пістолети, автомат Калашникова, велику кількість набоїв. Встановлено ще дев'ять осіб, стосовно них проводиться розслідування і розшукові операції як в Греції, так і за кордоном.

    Раніше повідомлялося, що в Іспанії затримали «наркосубмарину» з трьома тоннами кокаїну.

    кримінал Європа Греція наркотики розслідування поліція
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