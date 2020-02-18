На Печерську п’яний водій Audi влаштував «поїзд» із таксі Bolt, Uber і Uklon (фото, відео)



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Водії і пасажири трьох служб таксі не постраждали Фото: Інформатор

Audi протаранив автомобілі, що стояли на світлофорі

У понеділок, 17 лютого, пізно ввечері на бульварі Дружби народів у Києві зіткнулися відразу чотири автомобілі, три з них належать різним службам таксі. Влаштував цю ДТП водій Audi, у якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Аварія трапилася близько опівночі. Про це повідомляє Інформатор.

Автомобілі служб таксі Bolt, Uber і Uklon вишикувалися в ряд на світлофорі біля PecherSky. Поки водії чекали зеленого сигналу світлофора, в них влетів Audi, зібравши «поїзд» із трьох машин

На місце прибули патрульні, які запідозрили водія Audi у вживанні алкоголю перед тим, як сісти за кермо. Він поскаржився на погане самопочуття і тест на Драгер проходив вже в кареті «швидкої». За словами правоохоронців, прилад підтвердив їх припущення: чоловік був п'яний.

У ДТП постраждав лише сам ймовірний винуватець. Він накульгував, але віл госпіталізації відмовився.

Водії і пасажири трьох служб таксі відбулися легким переляком.