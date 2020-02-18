  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Печерську п’яний водій Audi влаштував «поїзд» із таксі Bolt, Uber і Uklon (фото, відео)

    • Розсилка
    Водії і пасажири трьох служб таксі не постраждали - На Печерську п’яний водій Audi влаштував «поїзд» із таксі Bolt, Uber і Uklon (фото, відео)
    Водії і пасажири трьох служб таксі не постраждали
    Фото: Інформатор

    Audi протаранив автомобілі, що стояли на світлофорі

    У понеділок, 17 лютого, пізно ввечері на бульварі Дружби народів у Києві зіткнулися відразу чотири автомобілі, три з них належать різним службам таксі. Влаштував цю ДТП водій Audi, у якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

    Аварія трапилася близько опівночі. Про це повідомляє Інформатор.

    Автомобілі служб таксі Bolt, Uber і Uklon вишикувалися в ряд на світлофорі біля PecherSky. Поки водії чекали зеленого сигналу світлофора, в них влетів Audi, зібравши «поїзд» із трьох машин

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Печерську п’яний водій Audi влаштував «поїзд» із таксі Bolt, Uber і Uklon (фото, відео)
    На Печерську п’яний водій Audi влаштував «поїзд» із таксі Bolt, Uber і Uklon (фото, відео)
    На Печерську п’яний водій Audi влаштував «поїзд» із таксі Bolt, Uber і Uklon (фото, відео)
    На Печерську п’яний водій Audi влаштував «поїзд» із таксі Bolt, Uber і Uklon (фото, відео)
    На Печерську п’яний водій Audi влаштував «поїзд» із таксі Bolt, Uber і Uklon (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місце прибули патрульні, які запідозрили водія Audi у вживанні алкоголю перед тим, як сісти за кермо. Він поскаржився на погане самопочуття і тест на Драгер проходив вже в кареті «швидкої». За словами правоохоронців, прилад підтвердив їх припущення: чоловік був п'яний.

    У ДТП постраждав лише сам ймовірний винуватець. Він накульгував, але віл госпіталізації відмовився.

    Водії і пасажири трьох служб таксі відбулися легким переляком.

    Національна поліція України таксі ДТП Київ водій Uber автомобіль алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ