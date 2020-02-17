Правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП у Броварах, звільнено з поліції документ



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В результаті наїзду автівки на пішохідному переході один чоловік загинув на місці, другий отримав численні травми Фото: ДБР

Наразі винуватець ДТП перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Правоохоронця, який вчинив смертельну ДТП у Броварах, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і звільнено з лав Нацполіції.

Наразі цей працівник поліції перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Запобіжний захід для правопорушника на час досудового розслідування, яке проводить Державне бюро розслідувань, обере суд.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«За порушення службової дисципліни, за скоєння ДТП з тяжкими наслідками, за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння, за ненадання першої медичної допомоги потерпілій особі, сьогодні, 17 лютого, за наказом начальника Головного управління поліції Київщини Андрія Нєбитова працівника полку поліції особливого призначення звільнено з НПУ», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого близько 19:00 у місті Бровари Київської області поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.

В результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доправлено до лікарні.

Встановлено, що працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння.

З'явилося відео моменту смертельної ДТП.

Слідчі ДБР затримали поліцейського.

Правоохоронця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.