Правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП у Броварах, звільнено з поліції

Правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП у Броварах, звільнено з поліціїдокумент
Наразі винуватець ДТП перебуває в ізоляторі тимчасового тримання
Правоохоронця, який вчинив смертельну ДТП у Броварах, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і звільнено з лав Нацполіції.
Наразі цей працівник поліції перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Запобіжний захід для правопорушника на час досудового розслідування, яке проводить Державне бюро розслідувань, обере суд.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
«За порушення службової дисципліни, за скоєння ДТП з тяжкими наслідками, за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння, за ненадання першої медичної допомоги потерпілій особі, сьогодні, 17 лютого, за наказом начальника Головного управління поліції Київщини Андрія Нєбитова працівника полку поліції особливого призначення звільнено з НПУ», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 лютого близько 19:00 у місті Бровари Київської області поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.
В результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доправлено до лікарні.
Встановлено, що працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння.
З'явилося відео моменту смертельної ДТП.
Слідчі ДБР затримали поліцейського.
Правоохоронця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу та відсторонення від посади.
У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.