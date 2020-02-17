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    У неділю в Києві сталося понад 70 ДТП

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    У неділю в Києві сталося понад 70 ДТП

    У жодній ДТП постраждалих немає

    У неділю, 16 лютого, на дорогах столиці було зафіксовано 72 дорожньо-транспортних пригод. Всі ДТП без травмованих.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    «Дотримання швидкісного режиму руху, користування пасками безпеки та уважність за кермом — запорука безпечної поїздки. Крім цього завжди варто пам'ятати, що кермо і алкоголь — речі несумісні», - зазначили правоохоронці.

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    Нагадаємо, попередній день без травм у ДТП був зафіксований 9 лютого цього року.

    За тиждень з 3 по 9 лютого Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 850 ДТПУ тому числі 41 аварія сталася з потерпілими.

    Як повідомлялося, 14 лютого на вулиці Березняківській у Києві зіткнулися Hyundai і Volkswagen. Останній від удару перекинувся і вилетів з дороги у бік озера Тельбін. Автомобіль врізався в дерево і залишився лежати на боці.

    У ніч на понеділок, 17 лютого, на перехресті вулиць Оноре де Бальзака та Сержа Лифаря у Деснянському районі Києва сталася серйозна ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобілі Hyundai Accent служби таксі Uber і Dacia Logan. В результаті аварії постраждали три людини.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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