У неділю в Києві сталося понад 70 ДТП



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У жодній ДТП постраждалих немає

У неділю, 16 лютого, на дорогах столиці було зафіксовано 72 дорожньо-транспортних пригод. Всі ДТП без травмованих.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Дотримання швидкісного режиму руху, користування пасками безпеки та уважність за кермом — запорука безпечної поїздки. Крім цього завжди варто пам'ятати, що кермо і алкоголь — речі несумісні», - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, попередній день без травм у ДТП був зафіксований 9 лютого цього року.

За тиждень з 3 по 9 лютого Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 850 ДТП. У тому числі 41 аварія сталася з потерпілими.

Як повідомлялося, 14 лютого на вулиці Березняківській у Києві зіткнулися Hyundai і Volkswagen. Останній від удару перекинувся і вилетів з дороги у бік озера Тельбін. Автомобіль врізався в дерево і залишився лежати на боці.

У ніч на понеділок, 17 лютого, на перехресті вулиць Оноре де Бальзака та Сержа Лифаря у Деснянському районі Києва сталася серйозна ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобілі Hyundai Accent служби таксі Uber і Dacia Logan. В результаті аварії постраждали три людини.