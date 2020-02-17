З’явилося відео, як п’яний поліцейський у Броварах збив на «зебрі» пішоходів



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Один із пішоходів загинув на місці ДТП Фото: ДБР

Від удару пішохід відлетів на десяток метрів

Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, оприлюднило відео моменту ДТП, скоєного у Броварах одним з керівників взводу полку поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції у Київській області.

Відео моменту смертельної ДТП зафіксовано автомобільним регістратором машини, що стояла на світлофорі.

Нагадаємо, 16 лютого близько 19:00 у місті Бровари Київської області поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.

В результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доправлено до лікарні.

Встановлено, що працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі ДБР затримали поліцейського.

Правоохоронця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.