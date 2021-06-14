На переході в центрі Києва автомобіль збив жінку (фото)

Медики шпиталізували жінку до лікарні

У понеділок, 14 червня, на вулиці Володимирській біля Національної опери ім. Т. Г. Шевченка автомобіль Hyundai Sonata збив жінку на нерегульованому пішохідному переході. ДТП сталась близько 13:00. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Унаслідок наїзду авто жінка отримали травму руки та ноги. Вона не могла звестися на ноги та сиділа на дорозі до приїзду «швидкої».

Медиків та патрульних викликали небайдужі перехожі. Водій був наляканий, але підбіг до жінки, почав вибачатися, цікавитися її самопочуттям та пропонувати свою допомогу. Крім того, чоловік установив знак аварійної зупинки.

Водій не міг пояснити, чому не помітив жінку на переході. За його словами, все відбулося миттєво, можливо на якусь мить відволікся, а коли побачив перед собою пішохода різко загальмував. Та уникнути удару не вдалося.

Медики оглянули жінку та госпіталізували до лікарні, щоби з’ясувати, чи немає переломів або інших небезпечних травм.

Наразі в обставинах ДТП розбираються патрульні.

Як повідомлялося, 13 червня,на бульварі Тараса Шевченка в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: мотоцикліст на швидкості врізався в автомобіль служби таксі Uber.