На Київщині у ДТП загинув патрульний

Патрульний загинув у ДТП за участі легковика та автобуса

У загиблого чоловіка залишились дружина і маленька дитина

У суботу, 12 червня, ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув патрульний Борисполя Владислав Кірій. Про це повідомляє Патрульна поліція України.

«Увечері 12 червня патрульний їхав пасажиром в автомобілі, водійка якого, попередньо, не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу. Внаслідок чого відбулося зіткнення з автобусом. Поліцейський загинув на місці», - розповіли в поліції.

Владислав Кірій лише цього року приєднався до лав патрульної поліції та проходив навчання в Академії патрульної поліції. За декілька місяців мав вийти на охорону порядку вулиць Борисполя.

Чоловіку було лише 24 роки. У нього залишилася дружина та 5-місячна дитина.

Патрульна поліція висловлює щирі співчуття рідним та близьким Владислава Кірія.

Загинув патрульний Владислав Кірій. Фото: Патрульна поліція України

Як повідомлялося, у неділю, 13 червня, близько 19 години на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

12 червня у Вишгороді, поруч з Київським водосховищем, сталася серйозна ДТП. В результаті зіткнення двох автомобілів один з них перекинувся на бік.

9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.