  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині у ДТП загинув патрульний

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Патрульний загинув у ДТП за участі легковика та автобуса - На Київщині у ДТП загинув патрульний
    Патрульний загинув у ДТП за участі легковика та автобуса
    Фото ілюстративне

    У загиблого чоловіка залишились дружина і маленька дитина

    У суботу, 12 червня, ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув патрульний Борисполя Владислав Кірій. Про це повідомляє Патрульна поліція України.

    «Увечері 12 червня патрульний їхав пасажиром в автомобілі, водійка якого, попередньо, не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу. Внаслідок чого відбулося зіткнення з автобусом. Поліцейський загинув на місці», - розповіли в поліції.

    Владислав Кірій лише цього року приєднався до лав патрульної поліції та проходив навчання в Академії патрульної поліції. За декілька місяців мав вийти на охорону порядку вулиць Борисполя.

    Чоловіку було лише 24 роки. У нього залишилася дружина та 5-місячна дитина.

    Патрульна поліція висловлює щирі співчуття рідним та близьким Владислава Кірія.

    Загинув патрульний Владислав Кірій. Фото: Патрульна поліція України
    Загинув патрульний Владислав Кірій. Фото: Патрульна поліція України

    Як повідомлялося, у неділю, 13 червня, близько 19 години на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

    12 червня у Вишгороді, поруч з Київським водосховищем, сталася серйозна ДТП. В результаті зіткнення двох автомобілів один з них перекинувся на бік.

    9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині у ДТП загинув патрульний