У центрі Києва через маневри таксі розбився на смерть мотоцикліст (відео)

Мотоцикліст помер у кареті швидкої допомоги

У неділю, 13 червня, на бульварі Тараса Шевченка в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Так, мотоцикліст на швидкості врізався в автомобіль служби таксі Uber, який з крайньої правої смуги руху раптово перелаштувався відразу у третю.

З‘явилося відео моменту ДТП.

Від отриманих травм мотоцикліст помер у кареті швидкої допомоги.

Як повідомлялося, у неділю, 13 червня, близько 19 години на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

12 червня у Вишгороді, поруч з Київським водосховищем, сталася серйозна ДТП. В результаті зіткнення двох автомобілів один з них перекинувся на бік.

9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.