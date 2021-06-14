  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У центрі Києва через маневри таксі розбився на смерть мотоцикліст (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Таксист із крайньої правої смуги руху перелаштувався відразу у третю - У центрі Києва через маневри таксі розбився на смерть мотоцикліст (відео)
    Таксист із крайньої правої смуги руху перелаштувався відразу у третю
    Фото: скріншот із відео

    Мотоцикліст помер у кареті швидкої допомоги

    У неділю, 13 червня, на бульварі Тараса Шевченка в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Так, мотоцикліст на швидкості врізався в автомобіль служби таксі Uber, який з крайньої правої смуги руху раптово перелаштувався відразу у третю.

    З‘явилося відео моменту ДТП.

    Від отриманих травм мотоцикліст помер у кареті швидкої допомоги.

    Як повідомлялося, у неділю, 13 червня, близько 19 години на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

    12 червня у Вишгороді, поруч з Київським водосховищем, сталася серйозна ДТП. В результаті зіткнення двох автомобілів один з них перекинувся на бік.

    9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.

    Теги: таксі ДТП Київ смерть автомобіль мотоцикл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У центрі Києва через маневри таксі розбився на смерть мотоцикліст (відео)