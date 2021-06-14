  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На трасі Київ-Одеса зіткнулись легковик і вантажівка, є потерпілі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автомобіль Ikco отримав серйозні пошкодження - На трасі Київ-Одеса зіткнулись легковик і вантажівка, є потерпілі (фото)
    Автомобіль Ikco отримав серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    ДТП сталася в Білоцерківському районі

    У неділю, 13 червня, близько 19 години на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Автопригода трапилася в районі с. Чупира Білоцерківського району. Тут зіткнулися автомобіль Ikco та вантажівка. Є травмовані. Поліція не повідомляє про їх стан і кількість.

    На місці події працювали патрульні, слідчі та медики швидкої допомоги.

    Патрульні охороняли місце ДТП та забезпечували безпеку дорожнього руху.

    Рух у напрямку Києва було ускладнено.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На трасі Київ-Одеса зіткнулись легковик і вантажівка, є потерпілі (фото)
    На трасі Київ-Одеса зіткнулись легковик і вантажівка, є потерпілі (фото)
    На трасі Київ-Одеса зіткнулись легковик і вантажівка, є потерпілі (фото)

    Як повідомлялося, 12 червня у Вишгороді, поруч з Київським водосховищем, сталася серйозна ДТП. В результаті зіткнення двох автомобілів один з них перекинувся на бік.

    9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На трасі Київ-Одеса зіткнулись легковик і вантажівка, є потерпілі (фото)