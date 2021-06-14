На трасі Київ-Одеса зіткнулись легковик і вантажівка, є потерпілі (фото)

ДТП сталася в Білоцерківському районі

У неділю, 13 червня, близько 19 години на трасі Київ-Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Автопригода трапилася в районі с. Чупира Білоцерківського району. Тут зіткнулися автомобіль Ikco та вантажівка. Є травмовані. Поліція не повідомляє про їх стан і кількість.

На місці події працювали патрульні, слідчі та медики швидкої допомоги.

Патрульні охороняли місце ДТП та забезпечували безпеку дорожнього руху.

Рух у напрямку Києва було ускладнено.

Як повідомлялося, 12 червня у Вишгороді, поруч з Київським водосховищем, сталася серйозна ДТП. В результаті зіткнення двох автомобілів один з них перекинувся на бік.

9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.