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    На переході в Києві автівка збила кур'єрів на мопеді (відео)

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    Скутер&nbsp;намагався перетнути перехрестя, проїхавши його пішохідним переходом - На переході в Києві автівка збила кур'єрів на мопеді (відео)
    Скутер намагався перетнути перехрестя, проїхавши його пішохідним переходом
    Фото: скріншот відео

    Водій і пасажир мопеда травм не отримали

    У вівторок, 24 лютого, на Дніпровській набережній у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Peugeot та мопеда Yamaha. Аварія трапилась близько 15:30.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    За попередніми даними, мопед спочатку їхав тротуаром, а після намагався перетнути перехрестя, проїхавши його пішохідним переходом.

    Водія та пасажира мопеда оглянули медики. Травм вони не отримали.

    Патрульні склали на керманича мопеда протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.

    Як повідомлялося, 24 лютого на Столичному шосе автобус зіткнувся з вантажівкою. ДТП сталася на з’їзді з Корчувацького шляхопроводу.

    23 лютого ввечері на Гостомельському шосе зіткнулися BMW і ‎Chevrolet. Водій BMW не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де лоб у лоб протаранив Chevrolet. Удар був настільки потужний, що у BMW вирвало двигун і відкинуло на дорогу.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій ПДР автомобіль
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