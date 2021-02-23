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    Смертельна ДТП під Києвом: поліція повідомила деталі моторошної аварії (фото)

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    Volkswagen вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з чотирма автівками - Смертельна ДТП під Києвом: поліція повідомила деталі моторошної аварії (фото)
    Volkswagen вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з чотирма автівками
    Фото: Нацполіція

    Внаслідок ДТП загинули 28-річний водій та 24-річний пасажир автомобіля Volkswagen

    Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні близько 7 години ранку на автошляху Київ – Чернігів поблизу села Скибин. У ДТП потрапили п’ять автівок.

    На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, наряди реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського управління поліції та медики, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу. Легковик перевернувся та зіткнувся з автівками MAN, KIA, Mersedes Sprinter та Toyota.

    Внаслідок зіткнення 28-річний водій та 24-річний пасажир автомобіля Volkswagen загинули на місці події, троє осіб отримали тілесні ушкодження та доправлені до медичних закладів.

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    Смертельна ДТП під Києвом: поліція повідомила деталі моторошної аварії (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: поліція повідомила деталі моторошної аварії (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Поліція Київщини закликає всіх учасників дорожнього руху дотримуватись правил, бути обачними та обережними, щоб не наражати на небезпеку себе і оточуючих.

    Теги: Національна поліція України трагедія ДТП кримінал смерть водій Київщина автомобіль
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